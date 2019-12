Príbeh "á la MO Volkswagen" na Magistráte hlavného mesta

Výsledok sporu a doručené poverenie oprávňuje Otvorené odbory Bratislava vyjednávať a uzatvoriť novú kolektívnu zmluvu u zamestnávateľa, ktorým je hlavné mesto SR Bratislava. Niečo podobné zaznamenali ľudia nedávno vo Volkswagene.

Od apríla 2018 sme koexistovali s partnerskou odborovou organizáciou. Nebolo to jednoduché, pretože sme prišli, niektorí jej bývalí členovia, s kompletne inou predstavou odborového fungovania v záujme väčšiny zamestnancov mesta.

Prvé bolo skôr vysmievanie - oslovenie "čo vy chcete, chlapci" už nezabudneme, ďalej s nami kolegyne a kolegovia nechceli spolupracovať pri tlaku na realizáciu opatrení pre zamestnancov mesta - cyklistov, vraj "niečo aj pre starších, nielen všetko pre mladých". Neskôr sme pri dodatku ku kolektívnej zmluve mali vyriešiť podobu valorizácie platov, čo bol tiež zážitok. Vraj "kto má väčší príjem, má vyššie náklady" - tak tento je tiež dobrý. Argumentovali ním pri ich návrhu percentuálneho valorizovania platov zamestnancov hlavného mesta. Nakoniec pod tlakom dát a informácii, že 2/3 zamestnancov percentuálna forma diskriminuje, ustúpili a presadili sme historické valorizovanie platov na magistráte. Samozrejme, celý proces vyjednávania sme my viedli rokovanie a všetky prípravy.

To len ako úvod, aby som opísal situáciu.

Nezhody sa časom stupňovali, keďže sme sa postupne zdokonaľovali v zákonných možnostiach zástupcov zamestnancov, čím sa miera našich otázok na vedenie mesta zvyšovala. V dodatku ku kolektívnej zmluve sme vyrokovali pravidelnú informáciu o čerpaní rozpočtu miezd a aspoň štatistiku udeľovania osobných príplatkov či udelených odmien. Pre základné porovnanie. Niečo ako nadstavba k uvádzaniu výšky miezd v pracovných inzerátoch a ako "čiastočná" kontrola niektorým excesom, o ktorých sme počúvali v prostredí magistrátu pekné storky...

Aktívne pôsobenie na pracovisku, s ľuďmi, moderne

Postupne sme sledovali rozpočet, čerpanie sociálneho fondu, pýtali sme sa ľudí, s čím sú spokojní, s čím nie, urobili prieskumy, ktorými sme dokázali podložiť naše pozorovania situácie a vznikli hlavné témy návrhu novej kolektívnej zmluvy.

Tento návrh sme predstavili vo forme hlavných téz partnerskej odborovej organizácii s tým, či sa na nich vieme zhodnúť. Dopredu sme tušili, že takýto návrh nebude akceptovaný, pretože navrhované znenie bolo zamerané na nezávislosť zástupcov zamestnancov, ktorú kolegovia doteraz vôbec nevyužívali. Odborová práca sa z ich pohľadu rovná voľnočasovej aktivite, s čím absolútne nesúhlasíme a osobne si myslím, že je to hazard so životnou úrovňou zamestnancov hlavného mesta.

Na základe komunikácie k tomuto stretnutiu, doterajších skúseností a výrazne iných vízií sme pochopili, že takto to ďalej nepôjde. Zostavili sme návrh novej kolektívnej zmluvy a predložili ju na pripomienkovanie odborárskym kolegom. Tí sa ale v termíne nevyjadrili. V podstate opäť obštruovali a vyhovárali sa na nedostatok času. Pripomínam, že doteraz, t.j. do 16.12.2019, sa nevyjadrili na predložený návrh zo dňa 22.10.2019.

Spor

Na základe tejto nedohody a obštrukcií, ktoré neviedli k zmysluplnej spolupráci, sme požiadali dňa 28.10.2019 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny o určenie rozhodcu podľa § 3a zákona o kolektívnom vyjednávaní tak, aby sme nestrácali čas. Doručili sme rozhodcovi všetky potrebné materiály a čakali na rozhodnutie.

Poverenie o tom, že sme oprávnenou organizáciou na vyjednávanie a uzatvorenie kolektívnej zmluvy u zamestnávateľa, sme dostali až 12.12.2019.

Posledná ponuka na spoluprácu

Hneď, ako sme dostali toto poverenie, sme vyzvali kolegov z druhej odborovej organizácie na opätovné rokovanie o návrhu a ich prípadných pripomienkach k nemu. Predstaviteľka nás typicky odmietla. Prvá nepriama snaha spolupracovať.

Druhú možnosť sme kolegom dali prostredníctvom účasti člena výboru druhej partnerskej organizácie v našom vyjednávacom tíme, člena, ku ktorému máme dôveru. Na to sa zástupkyňa výboru začala vyjadrovať, že prekračujeme kompetencie. V situácii, kedy my robíme v dobrej viere ústupky. Zástupkyňa tým u mňa stratila dôveru. No stále máme pripravené miesto vo vyjednávacom tíme pre určeného člena. Napriek všetkému...

Dňa 18.12.2019 riaditeľ magistrátu stanovil termín prvého kola kolektívneho vyjednávania. Zároveň nás informoval, že "očakáva prizvanie druhej odborovej organizácie k riešeniu kolektívnej zmluvy". V situácii, kedy máme my ako Otvorené odbory Bratislava zákonné oprávnenie vyjednávať. Pokladám tento postup riaditeľa za celkom viditeľnú obštrukciu vyjednávania a verím, že zákonný proces bude rešpektovať. Bolo by veľmi neštandardné a nedôveryhodné, keby vedenie mesta spolupracovalo s menšinovou organizáciou, ktorá v minulosti dostatočne nevyužívala všetky zákonné možnosti kontroly zamestnávateľa.

Verím, v zdravý rozum a zákonné konanie vedenia mesta.

autor je predsedom Výboru Otvorených odborov Bratislava, ktoré pôsobia u zamestnávateľa, ktorým je hlavné mesto SR Bratislava.